Asiens Börsen uneins -- VW-Chef will keinen Preiskampf mit Tesla -- Stabilus verzeichnet starkes erstes Geschäftsquartal 2022/23 -- Deutsche Post, Ryanair, PNE, Rolls-Royce, Ford im Fokus

Der deutsche Leitindex zeigte sich vor dem Wochenende unentschlossen.

Der DAX gab zur Eröffnung leicht nach. Im Verlauf wechselte er mehrfach das Vorzeichen. Letztlich notierte er 0,11 Prozent im Plus bei 15.150,03 Punkten. Der TecDAX ging nahezu unverändert in den Freitagshandel. Anschließend notierte er tiefer, näherte sich am Nachmittag jedoch wieder seinem Vortagesschlusskurs. Zum Handelsende notierte er marginale 0,01 Prozent tiefer bei 3.203,45 Zählern.

"Die Anleger sind verunsichert. Zum einen schüren durchwachsene Quartalsberichte und angekündigte Entlassungen Rezessionsängste, zum anderen gibt sich die US-Wirtschaft keine Blöße und wächst trotz aller Widrigkeiten", zitierte die Deutsche Presse-Agentur Analyst Christian Henke vom Broker IG. Die Blicke der Anleger richteten sich bereits auf die Zinssitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche. "Vor sechs Wochen hat die US-Notenbank die Party an den Börsen jäh beendet. Das könnte sich in der kommenden Woche wiederholen", so Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners gegenüber Reuters. Auch der Entscheid der EZB steht auf der Agenda.

Daneben rückte der Internet-Konzern United Internet mit Details zum Börsengang seiner Hosting Tochter IONOS in den Fokus der Anleger.

