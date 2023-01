10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse - Zinentscheide voraus

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 07:00 MEZ marginale 0,03 Prozent tiefer bei 27.373,21 Punkten.

In Festlandchina steigt der Shanghai Composite um 0,35 Prozent auf 3.276,24 Punkte. In Hongkong verliert der Hang Seng dagegen 1,93 Prozent auf 22.250,79 Zähler.

3. VW-Aktie: VW-Chef will keinen Preiskampf mit Tesla - Forschungs- und Entwicklungsausgaben dürften sich bald auszahlen

Volkswagen-Chef Oliver Blume will auf die jüngsten Preissenkungen des Konkurrenten Tesla nicht mit Preisnachlässen für die eigenen Elektrofahrzeuge reagieren. Zur Nachricht

4. Deutsche Post-Aktie: Warnstreiks bei der Post - Bundespolitiker fordern ein niedrigeres Briefporto

Weil viele Post-Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt haben, ist am Samstag Firmenangaben zufolge jedes fünfte Paket und jeder elfte Brief liegengeblieben. Zur Nachricht

5. Ford-Aktie: Ford ruft erneut Autos zurück - Betriebsrat warnt bezüglich Sparplänen vor Schäden für das Europageschäft

Der zweitgrößte US-Autobauer Ford ruft wegen Problemen mit der Rücksichtkamera erneut Fahrzeuge zurück. Zur Nachricht

6. Munich Re-Aktie: Munich Re dringt auf weniger komplexe Regulierung

Der Rückversicherer Munich Re dringt auf eine weniger komplexe Regulierung. Zur Nachricht

7. PNE-Aktie verliert nachbörslich: Großaktionär stoppt Gespräche über Anteilsverkauf an PNE

Die US-Investmentbank Morgan Stanley wird ihr Aktienpaket an dem Windpark-Projektentwickler PNE vorerst nicht verkaufen. Zur Nachricht

8. Zinsentscheide der Noten- und Zentralbanken im Fokus der Anleger

Neben weiteren Geschäftszahlen der Unternehmen steht in der neuen Woche vor allem Geldpolitik im Fokus. Am Mittwoch gibt die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekannt, und nur einen Tag später folgen Bank of England (BoE) und die Europäische Zentralbank (EZB).

9. Ölpreise mit leichten Abschlägen

Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Abschlägen in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 86,14 US-Dollar. Das waren 52 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 40 Cent auf 79,28 Dollar.

10. Euro unter 1,09 US-Dollar

Der Euro hat zu Beginn einer ereignisreichen Woche unter der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0860 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende.

Bildquellen: alphaspirit / Shutterstock.com