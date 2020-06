Bieterwettstreit voraus? Just Eat Takeaway und Delivery Hero an Grubhub interessiert

Sowohl die niederländische Just Eat Takeaway als auch die Berliner Delivery Hero AG hätten Interessen an dem US-Unternehmen bekundet, auf den der US-Rivale Uber Technologies bereits ein Auge geworfen hat, berichtet der US-Fernsehsender CNBC unter Berufung auf informierte Personen. Just Eat Takeaway habe Bank of Amerika als Berater Mandatiert.

Just Eat Takeaway war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Eine Sprecherin von Delivery Hero sagte, das Unternehmen kommentiere keine Marktspekulationen. Sie sagte, dass man bestrebt sei, in nachhaltiges Wachstum zu investieren und eine führende Position in den Märkten zu erlangen, in denen das Unternehmen tätig sei. Delivery Hero prüfe regelmäßig potenzielle Transaktionen.

Grubhub verhandelt derzeit mit Uber über eine Übernahme, wie das Wall Street Journal vor einigen Wochen berichtet hatte. Am Aktienmarkt wird Grubhub mit rund 5,3 Milliarden US-Dollar bewertet.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Delivery Hero, Takeaway.com