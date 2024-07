MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Nachmittag seitwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MasterCard zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die MasterCard-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 441,29 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der MasterCard-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 441,29 USD. Den Tageshöchststand markierte die MasterCard-Aktie bei 442,33 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die MasterCard-Aktie bis auf 439,29 USD. Mit einem Wert von 440,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 127.196 MasterCard-Aktien.

Bei 490,00 USD markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 11,04 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2023 Kursverluste bis auf 359,81 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 2,37 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,59 USD aus.

Am 01.05.2024 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 3,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 2,48 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,35 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 5,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2025 auf 16,59 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

