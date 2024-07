Kursentwicklung

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagnachmittag ohne große Veränderung

02.07.24 16:08 Uhr

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 437,64 USD an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die MasterCard-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 437,64 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MasterCard-Aktie bisher bei 438,74 USD. Der Kurs der MasterCard-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 435,00 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 435,00 USD. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 74.892 Aktien. Am 22.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 490,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 10,69 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 359,81 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 21,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,59 USD. Im Vorjahr erhielten MasterCard-Aktionäre 2,37 USD je Wertpapier. Am 01.05.2024 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. MasterCard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,48 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 6,35 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,75 Mrd. USD umgesetzt. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 14,29 USD je MasterCard-Aktie. Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf MasterCard

