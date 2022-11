MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard büßt am Donnerstagvormittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 1,9 Prozent auf 324,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MasterCard-Aktie bis auf 324,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 324,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.04.2022 bei 360,80 EUR. Gewinne von 9,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.12.2021 gab der Anteilsschein bis auf 270,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 20,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

MasterCard veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,68 USD gegenüber 2,37 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.756,00 USD – ein Plus von 15,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MasterCard 4.985,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 02.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von MasterCard veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,55 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

Bruder von Wikileaks-Gründer Assange bittet Krypto-Community um Hilfe

Ausblick: MasterCard vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

MasterCard-Aktie etwas höher: MasterCard macht mehr Gewinn

Ausgewählte Hebelprodukte auf MasterCard Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard Inc.

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com