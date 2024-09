MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Blick auf MasterCard-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 477,00 USD abwärts.

Die MasterCard-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 477,00 USD abwärts. Die MasterCard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 476,96 USD ab. Bei 483,14 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48.821 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 490,00 USD. 2,73 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 359,81 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 24,57 Prozent sinken.

Nach 2,37 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,69 USD je MasterCard-Aktie.

Am 31.07.2024 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. MasterCard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,01 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,96 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 6,28 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte MasterCard am 24.10.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 14,32 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

