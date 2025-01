MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 511,23 USD.

Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 511,23 USD. Zwischenzeitlich weitete die MasterCard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 511,13 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 512,80 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 105.071 MasterCard-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 537,69 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 425,48 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 16,77 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,37 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,66 USD.

Am 31.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 3,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 3,40 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MasterCard in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,37 Mrd. USD im Vergleich zu 6,54 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 29.01.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 14,48 USD je MasterCard-Aktie.

Redaktion finanzen.net

