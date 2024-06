MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MasterCard zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 448,68 USD zeigte sich die MasterCard-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der MasterCard-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 448,68 USD. Den Tageshöchststand markierte die MasterCard-Aktie bei 452,43 USD. Das bisherige Tagestief markierte MasterCard-Aktie bei 447,44 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 451,49 USD. Zuletzt wurden via New York 75.839 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 490,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 8,43 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2023 Kursverluste bis auf 359,81 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 19,81 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten MasterCard-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,37 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,59 USD aus.

MasterCard gewährte am 01.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 2,48 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 6,35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,38 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte MasterCard am 25.07.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,29 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

