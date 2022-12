MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 346,00 EUR zu.

Am 28.04.2022 markierte das Papier bei 364,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 281,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 23,11 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 27.10.2022 vor. MasterCard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,37 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MasterCard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.756,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 4.985,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 10,53 USD im Jahr 2022 aus.

