MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag nahe Nulllinie

So entwickelt sich MasterCard

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von MasterCard. Zum Vortag unverändert notierte die MasterCard-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 506,82 USD.

Die MasterCard-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 506,82 USD. Die MasterCard-Aktie legte bis auf 508,31 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MasterCard-Aktie bisher bei 506,35 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 506,35 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 47.554 MasterCard-Aktien.

Am 15.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 509,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 0,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2023 Kursverluste bis auf 359,81 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,01 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,37 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 31.07.2024 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,01 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,96 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 präsentieren. Am 29.10.2025 wird MasterCard schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2024 14,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

