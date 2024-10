MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit Verlusten

Kurs der MasterCard

Die Aktie von MasterCard gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von MasterCard gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 513,54 USD abwärts.

Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 513,54 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MasterCard-Aktie bisher bei 513,41 USD. Bei 516,29 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 47.393 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 17.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 517,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,67 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.10.2023 (359,81 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2023 mit 2,37 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,69 USD je Aktie ausschütten.

MasterCard ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 3,01 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MasterCard in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,96 Mrd. USD im Vergleich zu 6,28 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die MasterCard-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.10.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können MasterCard-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 14,33 USD je MasterCard-Aktie.

