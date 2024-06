MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard macht am Nachmittag Boden gut

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 449,38 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 449,38 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die MasterCard-Aktie bei 450,42 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 447,06 USD. Bisher wurden heute 64.945 MasterCard-Aktien gehandelt.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 490,00 USD. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 8,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.10.2023 bei 359,81 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,59 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,37 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MasterCard am 01.05.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MasterCard in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,35 Mrd. USD im Vergleich zu 5,75 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte MasterCard am 25.07.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 14,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

