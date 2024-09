MasterCard im Blick

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken MasterCard am Nachmittag ins Minus

20.09.24 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Das Papier von MasterCard gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 489,47 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die MasterCard-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 489,47 USD. Der Kurs der MasterCard-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 488,00 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 489,65 USD. Zuletzt wechselten 583.104 MasterCard-Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 501,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 359,81 USD am 28.10.2023. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 36,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Die Dividendenausschüttung für MasterCard-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,37 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,69 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 31.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 6,96 Mrd. USD gegenüber 6,28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 24.10.2024 gerechnet. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 14,32 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie Visa-Aktie verliert: Visa führt vereinfachtes Online-Bezahlverfahren in Deutschland ein S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MasterCard von vor 5 Jahren verdient

