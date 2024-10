MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag kaum verändert

MasterCard im Blick

Die Aktie von MasterCard zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die MasterCard-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 513,28 USD.

Werte in diesem Artikel

Bei der MasterCard-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 513,28 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die MasterCard-Aktie bei 513,66 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MasterCard-Aktie bisher bei 511,90 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 512,66 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 36.316 MasterCard-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 518,03 USD. Dieser Kurs wurde am 22.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 0,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 359,81 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 29,90 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,37 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,69 USD je MasterCard-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 31.07.2024 vor. Das EPS wurde auf 3,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 3,01 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MasterCard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,96 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 31.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von MasterCard veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von MasterCard rechnen Experten am 29.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 14,33 USD je MasterCard-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

Erste Schätzungen: MasterCard präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen