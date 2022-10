MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard steigt am Montagnachmittag

Um 04:22 Uhr ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 309,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MasterCard-Aktie bei 310,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 308,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 535 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 360,80 EUR an. Mit einem Zuwachs von 14,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 270,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.12.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,47 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 28.07.2022 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.497,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 4.528,00 USD eingefahren.

Die MasterCard-Bilanz für Q3 2022 wird am 27.10.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 31.10.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 10,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

