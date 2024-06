MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard schiebt sich am Nachmittag vor

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 458,81 USD nach oben.

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 458,81 USD. Die MasterCard-Aktie legte bis auf 460,20 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 458,48 USD. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.857 Stück gehandelt.

Bei 490,00 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,80 Prozent. Am 28.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 359,81 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,58 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,37 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,59 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 01.05.2024 vor. Das EPS wurde auf 3,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MasterCard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,35 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 14,29 USD je MasterCard-Aktie.

Redaktion finanzen.net

