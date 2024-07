MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag gefragt

MasterCard im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 432,96 USD zu.

Das Papier von MasterCard konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 432,96 USD. Die MasterCard-Aktie legte bis auf 435,49 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 433,94 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 75.317 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 490,00 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 13,17 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 28.10.2023 auf bis zu 359,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,90 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,37 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,56 USD.

Am 01.05.2024 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 3,23 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MasterCard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,35 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 31.07.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von MasterCard rechnen Experten am 30.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,29 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

