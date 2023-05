MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel MasterCard 343,60 EUR

Die MasterCard-Aktie musste um 11:45 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 343,60 EUR. In der Spitze büßte die MasterCard-Aktie bis auf 342,60 EUR ein. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 342,60 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 292 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 366,20 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 6,58 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 286,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 19,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 27.04.2023 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,80 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 2,76 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat MasterCard 5.748,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.200,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von MasterCard veröffentlicht werden.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 17,39 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

