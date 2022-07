MasterCard Aktie News: MasterCard reagiert am Mittwochvormittag positiv

Um 27.07.2022 09:22:00 Uhr sprang die MasterCard-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 338,50 EUR zu. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 338,50 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 338,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 110 MasterCard-Aktien.

Am 28.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 360,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 6,18 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.12.2021 bei 270,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 25,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

MasterCard ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,76 USD gegenüber 1,74 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.200,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.155,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.07.2022 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass MasterCard ein EPS in Höhe von 10,52 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

Erste Schätzungen: MasterCard informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Visa- und MasterCard-Aktien dennoch fester: Britische Aufsicht untersucht Gebührengestaltung von Visa und MasterCard

Attraktive Aktien: Diese Unternehmen sind gut gegen die Inflation gerüstet

Ausgewählte Hebelprodukte auf MasterCard Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard Inc.

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com