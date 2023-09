MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verteidigt Stellung am Freitagnachmittag

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 399,24 USD an der Tafel.

Die MasterCard-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 399,24 USD. In der Spitze gewann die MasterCard-Aktie bis auf 402,03 USD. In der Spitze büßte die MasterCard-Aktie bis auf 398,77 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 402,03 USD. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55.446 Stück gehandelt.

Am 15.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 418,60 USD. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 4,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 276,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,63 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

MasterCard ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. MasterCard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,56 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.269,00 USD – ein Plus von 14,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MasterCard 5.497,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2023 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 20,55 USD im Jahr 2026 aus.

