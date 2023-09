MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Vormittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von MasterCard zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von MasterCard konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 1,0 Prozent auf 399,36 USD.

Um 22:15 Uhr konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 399,36 USD. Zwischenzeitlich stieg die MasterCard-Aktie sogar auf 401,02 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 398,14 USD. Bisher wurden heute 4.295 MasterCard-Aktien gehandelt.

Am 19.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 417,25 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 4,48 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (278,35 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 30,30 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MasterCard am 27.07.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.269,00 USD – ein Plus von 14,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MasterCard 5.497,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 20,55 USD im Jahr 2026 aus.

