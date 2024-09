MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag kaum bewegt

Aktie im Fokus

Die Aktie von MasterCard zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die MasterCard-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 493,19 USD.

Die MasterCard-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 493,19 USD an der Tafel. Die MasterCard-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 494,81 USD aus. Die höchsten Verluste verbuchte die MasterCard-Aktie bis auf 491,78 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 491,78 USD. Bisher wurden via New York 56.339 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 501,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.10.2023 bei 359,81 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 37,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,69 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete MasterCard 2,37 USD aus.

Am 31.07.2024 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,96 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 24.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 19,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

