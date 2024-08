Maue Bauwirtschaft

Der Dämmstoff- und Farbenhersteller STO leidet weiterhin unter der schwachen Baukonjunktur.

Zudem hätte ungünstiges Wetter die Geschäftsentwicklung in den vergangenen Monaten erheblich beeinflusst, teilte das SDAX-Unternehmen am Donnerstag in Stühlingen bei der Vorlage seines Halbjahresberichts mit. Insbesondere der Juni sei deutlich unter den Erwartungen geblieben. Und auch zu Beginn des laufenden dritten Quartals läuft es bislang nur durchwachsen: Im Juli lag der Konzernumsatz geringfügig über dem Vorjahreswert, er blieb jedoch unter den ursprünglichen Erwartungen, wie STO weiter mitteilte.

Im ersten Halbjahr sank der Umsatz konzernweit um über 7 Prozent auf 796 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) brach um die Hälfte auf 29,3 Millionen Euro ein. Ebenso stark ging auch der auf die Aktionäre entfallende Gewinn zurück, er sank auf 20,4 Millionen Euro.

STO hatte bereits vor gut einem Monat wegen der schwächelnden Bauwirtschaft den Ausblick für das laufende Jahr gesenkt und die Mittelfristziele für 2025 und 2027 kassiert.

Im XETRA-Handel verliert die STO-Aktie zeitweise 0,17 Prozent auf 118,80 Euro.

STÜHLINGEN (dpa-AFX)