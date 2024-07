Medienberichte

Zwischen Alphabet und Wiz kommt es wohl zu keinem Übernahme-Deal - das sind die Gründe.

• Gespräche zur Übernahme zwischen Alphabet und Wiz gescheitert

• Wiz strebt eigenes Börsendebüt an

• Alphabet-Investoren reagieren gelassen



Medienberichte zu Verhandlungen

Erst vor wenigen Tagen kamen Presseberichte darüber auf, dass sich die Alphabet-Tochter Google in Gesprächen zur Übernahme des Cybersicherheits-Startups Wiz befinde. Bei dem in Israel gegründeten und inzwischen in New York ansässigen unternehmen handelt es sich um eines der am schnellsten wachsenden Software-Startups weltweit. Es bietet cloudbasierte Cybersicherheitslösungen an, die auf künstlicher Intelligenz basieren und Echtzeit-Bedrohungserkennung und -reaktion ermöglichen. Laut der Unternehmenswebsite arbeitet das Startup mit 40 Prozent der Fortune-100-Unternehmen zusammen und beschäftigt derzeit 900 Mitarbeiter in den USA, Europa, Asien und Israel. Dazu gehören auch namhafte Unternehmen wie zum Beispiel Amazon und Azure. Zudem sicherte sich das Unternehmen erst vor kurzer Zeit in einer privaten Finanzierungsrunde eine Milliarde US-Dollar, wodurch die Bewertung des Unternehmens auf 12 Milliarden US-Dollar stieg.

Gespräche zur Übernahme wohl gescheitert

Neuesten Berichten zufolge seien die Gespräche zur Übernahme des Startups jedoch inzwischen gescheitert. Wie Dow Jones Newswires in Berufung auf mit der Sache vertrauten Personen berichtet, komme es nicht zu dem geplanten 23 Milliarden-US-Dollar-Deal.

In einer entsprechenden E-Mail an die Mitarbeiter soll Wiz-Chef Assaf Rappaport angekündigt haben, dass das Unternehmen selbst einen Börsengang plane. So erklärte er, dass Wiz vor dem Börsengang einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz von einer Milliarde US-Dollar anstrebe. Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person soll der Börsengang in den nächsten Jahren erfolgen, so Dow Jones Newswires weiter.

So reagiert die Alphabet-Aktie an der NASDAQ

Die Alphabet-Investoren reagieren gelassen auf die neuesten Medienberichte. Im NASDAQ-Handel gewinnt die Alphabet-Aktie zeitweise 0,63 Prozent auf 184,51 US-Dollar.

