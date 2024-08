Medigene Aktie News: Medigene am Vormittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Medigene gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,9 Prozent auf 1,07 EUR.

Die Medigene-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:02 Uhr um 4,9 Prozent auf 1,07 EUR nach. Der Kurs der Medigene-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,07 EUR nach. Mit einem Wert von 1,07 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 50 Medigene-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.03.2024 auf bis zu 2,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 157,51 Prozent könnte die Medigene-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Medigene-Aktie mit einem Verlust von 0,94 Prozent wieder erreichen.

Medigene ließ sich am 26.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,00 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 3,59 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Medigene 3,59 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet.

In der Medigene-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,370 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

