Medigene Aktie News: Medigene am Nachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Medigene. Die Medigene-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 1,31 EUR.

Die Medigene-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 1,31 EUR. Die Medigene-Aktie legte bis auf 1,32 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,32 EUR. Der Tagesumsatz der Medigene-Aktie belief sich zuletzt auf 41.259 Aktien.

Am 25.03.2024 markierte das Papier bei 2,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 109,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,14 EUR am 28.05.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 12,98 Prozent könnte die Medigene-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Medigene-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Medigene 0,000 EUR aus.

Am 26.03.2020 lud Medigene zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,59 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,427 EUR je Medigene-Aktie stehen.

