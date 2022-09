Medigene Aktie News: Medigene gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Medigene 2,40 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Medigene-Papiere um 04:22 Uhr 4,3 Prozent. In der Spitze gewann die Medigene-Aktie bis auf 2,45 EUR. Bei 2,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.180 Medigene-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,59 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.02.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Medigene-Aktie somit 46,56 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,90 EUR am 21.02.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Medigene-Aktie 28,81 Prozent sinken.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Medigene wird am 02.11.2022 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,030 EUR je Medigene-Aktie.

