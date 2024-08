Medigene Aktie News: Anleger schicken Medigene am Vormittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Medigene gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Medigene konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 1,20 EUR.

Die Medigene-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 1,20 EUR. In der Spitze legte die Medigene-Aktie bis auf 1,20 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 1,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 200 Medigene-Aktien.

Bei 2,74 EUR erreichte der Titel am 25.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 128,54 Prozent könnte die Medigene-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,98 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Medigene-Aktie 18,33 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Medigene am 26.03.2020. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,00 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,59 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,59 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,380 EUR je Medigene-Aktie stehen.

