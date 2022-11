Medigene Aktie News: Medigene zeigt sich am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Medigene 2,26 EUR

Die Medigene-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 2,28 EUR. Die Medigene-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,36 EUR aus. Mit einem Wert von 2,27 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Medigene-Aktie belief sich zuletzt auf 16.209 Aktien.

Am 23.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,59 EUR. Der aktuelle Kurs der Medigene-Aktie ist somit 50,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 1,75 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Medigene-Aktie 30,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 23.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Medigene veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,030 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

