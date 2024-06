Medigene Aktie News: Medigene zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Medigene gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Medigene-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 1,19 EUR nach oben.

Um 11:45 Uhr wies die Medigene-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 1,19 EUR nach oben. In der Spitze legte die Medigene-Aktie bis auf 1,19 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,11 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 43.115 Medigene-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.03.2024 bei 2,74 EUR. Gewinne von 131,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2024 bei 1,09 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,44 Prozent würde die Medigene-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Medigene-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR.

Medigene ließ sich am 26.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Medigene ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,59 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Medigene am 08.08.2024 vorlegen.

2024 dürfte Medigene einen Verlust von -0,427 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Medigene-Aktie

DSW-Watchlist: Diese Aktien performen besonders schlecht

Hot Stocks heute: Besprechung: Fresenius, LPKF Laser und Medigene

Hot Stocks heute: Konter möglich, BioNTech-Trade gestartet, Gold hopp oder top