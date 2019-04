Amazon veröffentlicht mit Partnern aus der Gesundheitsbranche neue Funktionen für Alexa

Aktien in diesem Artikel Amazon 1.632,00 EUR

Der Technologie-Riese Amazon hatte schon im vergangenen Jahr angedeutet, weiter ins Gesundheitsgeschäft einzusteigen. Mit seiner sprachgesteuerten Technologie wolle das Unternehmen laut CNBC weiter in den 3,5 Billionen Dollar Gesundheitssektor vordringen. Alexa solle in Zukunft wichtige Nutzerdaten, die Gesundheit betreffend, speichern und verwalten. Sie könne somit speziell für Senioren, Kinder und mobilitätseingeschränkte Personen hilfreich sein. Für diese bestünde dann die Möglichkeit über das Gerät zum Beispiel die Medikation zu verwalten, im Notfall einen Alarm abzusenden oder auch einfach mit Angehörigen zu kommunizieren.

Neue Möglichkeiten am Gesundheitsmarkt

Eine Mitarbeiterin, Rachel Jiang, veröffentlichte am vergangenen Donnerstag sechs neue Funktionen für Alexa, die am selben Tag in den USA neu eingeführt wurden. Möglich seien diese Erweiterungen, da Amazon dank HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) nun mit Gesundheitsdienstleistern Partnerschaften eingehen könne. Unternehmen müssen sich laut diesem Gesetz an bestimmte Regeln und Vorgaben, die den Datenaustausch von empfindlichen Gesundheitsdaten betreffen, halten. Dieses Gesetz solle Patienten schützen, wenn ihre Daten mit Einrichtungen wie Krankenhäusern geteilt werden.

Zu dem Team, das monatelang an der Zustimmung für HIPAA gearbeitet hat, gehört unter anderem Jiang, die zuvor bei Facebook und Microsoft gearbeitet hatte. "Die neuen Funktionen sollen den Nutzern helfen, eine Vielfalt an Gesundheitsbedürfnissen von zu Hause aus zu steuern, indem sie einfach ihre Stimme nutzen - für das Ausmachen eines Arzttermins, das Erhalten von Informationen vom Krankenhaus nach der Entlassung, das Checken des Status einer Bestellung von rezeptpflichtigen Arzneimitteln und mehr", schrieb Jiang in ihrem Post.

Amazons Partner im Gesundheitssektor

Der Tech-Konzern hat sich neue Partner aus der Gesundheitsbranche gesucht, um sein Produkt weiterzuentwickeln. Einer davon ist die Bostoner Kinderklinik. Amazon übernimmt deren Funktion "ERAS". Mit dieser können Patienten und Pfleger via Alexa Fragen zum speziellen Krankheitsfall stellen und Ärzte können sich in den Genesungsprozess der Kinder einbringen. Ein weiteres Unternehmen mit dem Amazon zusammenarbeitet ist Livongo. Dieses Start-up hat sich auf Patienten mit chronischen Erkrankungen spezialisiert. Mit dessen Hilfe sollen Nutzer beispielsweise über Alexa ihren Blutzuckerspiegel erfragen können. Die Geschäftsführerin von Livongo, Jenny Schneider, meinte gegenüber CNBC, sie der Überzeugung, dass sprachgesteuerte Technologien sich gegenüber Nachrichten oder anderen Wegen der Kommunikation bei Nutzern durchsetzen werden. Express Scripts, ein Pharmahändler, und Cigna, eine Krankenversicherung, arbeiten ebenfalls mit Amazon zusammen. Die Zusammenarbeit mit Express Scripts ist, nach dem Kauf der Internet-Apotheke PillPack 2018, ein weiterer Schritt in Richtung Arzneimittelbranche. Express Scripts hilft Mitgliedern beispielsweise den Status ihrer Rezepte zu überprüfen. Cigna will seinen Nutzern helfen ihre Ziele in Sachen Gesundheit zu erreichen. Zudem gibt es mit Hilfe der Funktionen "Swedish Health Connect" und "Atrium Health" die Möglichkeit über Alexa in akuten Notsituationen ein Krankenhaus zu finden und direkt einen Termin für den selben Tag auszumachen. Jiang verkündete im Alexa Blog, dass die Zahl der Partner in den nächsten Monaten vermutlich noch steigen werde.

Die Entwickler dieser Neuerungen begründen ihre Idee damit, dass es einen immer größeren Trend dazu gibt, Gesundheitsleistungen zu den Menschen nach Hause zu bringen. Auch die Konkurrenz hat diese Gesundheitsservices bereits für sich entdeckt.Für die Patienten sei dies günstiger und bequemer, für Ärzte und Pfleger biete es aber auch die Möglichkeit, ihre Patienten zu Hause zu überwachen, Wiedereinlieferungen zu vermeiden und damit auch Krankenhauskosten zu optimieren.

