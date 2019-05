Tesla-Aktie zieht an: Tesla baut Kapitalerhöhung aus

Aktien in diesem Artikel Tesla 227,50 EUR

Tesla will nun 3,1 Millionen neue Aktien ausgeben, auch das Fremdkapital soll sich auf 1,6 Milliarden Dollar belaufen, wie das Unternehmen mitteilte. Am Donnerstag hatte der E-Autobauer angekündigt 2,7 Millionen neue Anteilsscheine ausgeben zu wollen, auch das Angebot an Wandelschuldverschreibungen hatte zuvor bei 1,35 Milliarden Dollar gelegen. Damit erhöht sich das frische angestrebte Kapital Teslas dank des regen Interesses von 2,3 Milliarden Dollar auf rund 2,7 Milliarden Dollar.

Tesla-Chef Elon Musk werde seinen Anteil daran von zuvor 10 Millionen Dollar auf 25 Millionen Dollar aufstocken, heißt es weiter.

Investoren erleichtert über Finanzspritze

Die schon länger am Markt als dringend notwendig erachtete Geldaufnahme sorgte für Erleichterung bei den Anlegern. Die Sorgen über die Zukunft der Elektroautoschmiede, die mit ihren ersten Modellen die traditionellen Autobauer beim Umschwung zu saubereren Stromfahrzeugen auf Trab brachte, wachsen seit Monaten.

Denn Musk konnte nach jahrelangen Verlusten die versprochene Wende zu einem profitablen Unternehmen nicht schaffen, weil das neue Model 3 trotz hoher Bestellungen nicht schnell genug in großer Stückzahl zu den Kunden rollt. Gleichzeitig hat Tesla mit einem Fabrikbau in China, einem neuen SUV-Modell und einem Elektrolaster weitere teure Projekte vor. "Der Markt atmet mit einem Stoßseufzer auf", sagte Craig Irwin, Analyst von Roth Capital. "Jetzt müssen sie wieder an die Arbeit und anfangen, mehr Autos zu verkaufen."

Die Tesla-Aktie steigt am Freitag an der NASDAQ zeitweise um 4,39 Prozent auf 254,82 Dollar.

Redaktion finanzen.net / Reuters

