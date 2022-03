EnBW-Aktie gibt dennoch nach: EnBW mit höherem Betriebsgewinn - Änderungen in Energielandschaft

Aktien in diesem Artikel EnBW 81,20 EUR

-2,64% Charts

News

Analysen

Schwacher Wind sorgte 2021 zwar für ein Minus bei den Erneuerbaren Energien. Der verstärkte Einsatz von Kohle-, Gas- und Kernkraftwerken sowie gute Geschäfte im Strom- und Gashandel konnten witterungsbedingte Ertragseinbußen aber mehr als ausgleichen, teilte das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe am Mittwoch mit. Der Betriebsgewinn (bereinigtes Ebitda) stieg im Vergleich zu 2020 um 6,4 Prozent auf 2,96 Milliarden Euro - und wuchs so zum fünften Mal in Folge.

Der Umsatz legte aufgrund höherer Strom- und Gaspreise im Großhandel mit 32,15 Milliarden Euro deutlich zu (plus 63 Prozent). Der Konzernüberschuss sank gegenüber dem Vorjahr um 39 Prozent auf 363 Millionen Euro. Dies führte das Unternehmen wesentlich auf außerplanmäßige Abschreibungen auf Kohlekraftwerke im ersten Halbjahr zurück. Die Investitionen vor allem in Offshore-Windparks und Netze lagen mit 2,47 Milliarden Euro um 35 Prozent über dem Vorjahr.

Der Hauptversammlung wird die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,10 Euro je Aktie vorgeschlagen. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die EnBW trotz der politischen Unsicherheiten, dass das Betriebsergebnis erstmals die Drei-Milliarden-Schwelle überschreiten wird. Die Zahl der Mitarbeiter stieg um 5,7 Prozent auf 26 064.

EnBW sieht wegen Kriegs tiefgreifende Änderungen in Energielandschaft

Durch den Krieg in der Ukraine wird sich nach Einschätzung des Stromkonzerns EnBW die Energielandschaft in Europa tiefgreifend verändern. "Mehr Versorgungssicherheit zu gewährleisten, ohne den Klimaschutz in den Hintergrund zu drängen, ist jetzt die Hauptaufgabe der gemeinsamen Anstrengungen von Unternehmen und Politik", so EnBW-Chef Frank Mastiaux in einer Mitteilung zur Bilanzpressekonferenz des Unternehmens am Mittwoch. Investitionen in Erneuerbare Energien und Wasserstoffwirtschaft sowie in Strom- und Gasnetze müssten beschleunigt werden. Die EnBW habe mit der möglichst schnellen Diversifizierung von Bezugsquellen für Kohle und Gas bereits begonnen.

Der Krieg sei nicht nur eine humanitäre Katastrophe. Kurzfristig müsse es auch darum gehen, sich gegen potenzielle Energieknappheiten abzusichern und dabei Privathaushalte und Industrieunternehmen vor nicht mehr tragbaren Preissteigerungen zu schützen, meinte Mastiaux.

"Dass in Europa ein Krieg gegen ein souveränes Land und Volk geführt wird, macht uns fassungslos", so der EnBW-Chef. Die EnBW verurteile den Angriff Russlands und stehe hinter den Maßnahmen der Bundesregierung. Sein Unternehmen unterstütze die Ukraine mit sofortigen und langfristigen Hilfen. Für Flüchtlinge werden etwa Werkswohnungen und Seminarhäuser bereitgestellt. Allein bei einem Spendenaufruf in der Belegschaft seien innerhalb weniger Tage 90 000 Euro zusammengekommen.

Auf XETRA verlieren EnBW-Aktie am Mittwoch zeitweise 1,44 Prozent auf 82,00 Euro.

/skf/DP/mis

STUTTGART (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf EnBW Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf EnBW Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf EnBW

Bildquellen: EnBW