Shell erwägt wohl Verkauf der Anteile am größten US-Ölfeld

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX vorbörslich knapp im Plus -- Nikkei legt zu -- Tesla akzeptiert BTC nur bei besserer Umweltbilanz -- G7 einigt sich auf Impfversprechen und harten China-Kurs -- Hannover Rück, Shell, J&J im Fokus

Clariant stößt Pigment-Geschäft an Konsortium ab. Lufthansa umfliegt Luftraum von Belarus weiterhin bis mindestens 20. Juni. Ticket für Flug ins All mit Amazon-Gründer Bezos für 28 Millionen Dollar versteigert. 30.000 neue Diesel-Klagen vor Oberlandesgerichten gegen VW, BMW, Daimler und Co. in 2020. USA bereiten Schritte gegen Marktmacht von Digitalriesen wie Facebook und Apple vor.