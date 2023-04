Heineken-Aktie im Plus: Paulaner braucht einen neuen Chef

Aktien in diesem Artikel Heineken 101,20 EUR

3,05% Charts

News

Analysen

Nach Meinungsverschiedenheiten mit den Eigentümern beim niederländischen Heineken -Konzern und der Unternehmensgruppe Schörghuber wird Jörg Lehmann, der Vorsitzende der Geschäftsführung, zum 30. September ausscheiden. Das teilte Paulaner am Mittwoch mit.

Demnach gab es "unterschiedliche Auffassungen über die Frage, wie das angestrebte nachhaltig profitable Wachstum des Unternehmens zu erreichen ist, und wie die Paulaner Brauerei Gruppe sich hierfür organisatorisch und personell bestmöglich aufstellen soll". Die Entscheidung, künftig getrennte Wege zu gehen, ändere "nichts an der Wertschätzung und dem Vertrauen", die beide Eigentümer Lehmann entgegen brächten.

Lehmann leitet die Paulaner-Geschäftsführung seit 2018. Zu der Gruppe gehören neben der eigentlichen Paulaner-Brauerei noch Hacker-Pschorr, Fürstenberg, Auerbräu, Hopf, Schmucker, Hoepfner, Thurn und Taxis sowie die Mehrheit an der Kulmbacher Brauerei AG. Nach Angaben des Unternehmens ist Paulaner damit Nummer vier der größten deutschen Brauereien.

Die Heineken-Aktie notiert an der EURONEXT in Amsterdam zeitweise 1,34 Prozent im Plus bei 101,20 Euro.

/cho/DP/jha

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heineken N.V. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heineken N.V. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heineken N.V.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com