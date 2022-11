AMC-Aktie an der NYSE nachbörslich dennoch tiefer: AMC Entertainment kann Umsatz steigern

Bei AMC Entertainment steht für das abgelaufene dritte Quartal 2022 ein EPS von -0,20 US-Dollar in den Büchern. Analysten hatten einen Verlust von 0,216 US-Dollar erwartet, nachdem AMC im Vergleichszeitraum des Vorjahres ein EPS von -0,22 US-Dollar gemeldet hatte.

Der Umsatz von AMC verbesserte sich von 755,6 Millionen US-Dollar im Vorjahresviertel auf nun 968,4 Millionen US-Dollar. Damit übertraf der Konzern die Expertenprognosen. Sie hatten im Durchschnitt eine Umsatzsteigerung auf 961,1 Millionen US-Dollar erwartet.

Im nachbörslichen Handel an der New York Stock Exchange zeigte sich die AMC-Aktie 4,09 Prozent höher bei 5,39 US-Dollar, wohingegen sie kurz nach der Veröffentlichung der Zahlen kurzzeitig in der Gewinnzone lag.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Elnur / Shutterstock.com