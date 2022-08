Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag auf grünem Terrain

Um 01.08.2022 16:22:00 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 57,91 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 58,35 EUR. Bei 57,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 1.115.354 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,90 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,66 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,38 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 85,60 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,91 EUR, nach 2,81 EUR im Vorjahresvergleich. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36.440,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43.482,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.10.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 11,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com