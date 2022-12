Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag ins Minus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 0,4 Prozent auf 64,14 EUR ab. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 63,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,22 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 965.754 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR. Gewinne von 17,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 50,19 EUR fiel das Papier am 14.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,79 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,20 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022 vor. Es stand ein EPS von 3,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,91 Prozent auf 37.716,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40.083,00 EUR umgesetzt.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 17.02.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 15.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 12,57 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

