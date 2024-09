Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 62,04 EUR ab.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 62,04 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 62,01 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,52 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 59.697 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 77,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 24,84 Prozent Luft nach oben. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 12,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,01 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 91,35 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024 vor. Das EPS wurde auf 2,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,92 Prozent auf 36,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 38,24 Mrd. EUR gelegen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 25.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,51 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

So stuften die Analysten die Mercedes-Benz-Aktie im vergangenen Monat ein

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer