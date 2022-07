Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verliert am Montagmittag

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 04.07.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 53,45 EUR. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 53,09 EUR. Mit einem Wert von 55,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 992.947 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 77,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 31,39 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 88,20 EUR.

Am 27.04.2022 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34.858,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 41.017,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 26.07.2023 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 11,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

