Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagnachmittag Verlust reich

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04.07.2022 16:22:00 Uhr 3,1 Prozent auf 53,28 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 53,09 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.552.299 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 77,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 31,60 Prozent niedriger. Am 04.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,09 EUR. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 0,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 88,20 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.04.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,26 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,02 Prozent auf 34.858,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 41.017,00 EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 26.07.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 11,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

