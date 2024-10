Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Mittag an Boden

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 57,03 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 57,03 EUR nach oben. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,11 EUR an. Mit einem Wert von 56,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 394.045 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 35,81 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 54,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 5,23 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,61 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 5,30 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 76,10 EUR angegeben.

Am 26.07.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,92 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,24 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,59 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

