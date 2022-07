Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 05.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,0 Prozent auf 51,31 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 51,11 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 54,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.435.191 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 17.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 77,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Bei 51,11 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,39 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 88,20 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.04.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.858,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.017,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2022 terminiert. Am 26.07.2023 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 11,17 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

BMW-Aktie letztlich in Grün: BMW startet Serienproduktion seiner neuen Topmodelle - Empfindlicher Dämpfer bei US-Verkäufen

Die Expertenmeinungen zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Juni 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com