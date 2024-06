Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagmittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 65,50 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 65,50 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 65,29 EUR. Bei 65,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 723.004 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 18,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 15,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,97 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 94,22 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,86 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,69 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 35,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 26.07.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 23.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,74 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

