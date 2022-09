Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag ins Plus

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 55,76 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 55,88 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,51 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 822.217 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 17.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,42 Prozent hinzugewinnen. Bei 50,19 EUR fiel das Papier am 14.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 11,10 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 85,60 EUR.

Am 27.07.2022 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,81 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,20 Prozent auf 36.440,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43.482,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 26.10.2023 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 11,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

BMW, Mercedes-Benz & Co.: Gassorgen belasten Auto-Aktien

Aston Martin-Aktie bricht ein: Aston Martin sichert sich Millionenbetrag zur Schuldensenkung

Tesla auf dem Weg zum Mainstream? Immer mehr Deutsche wollen laut Studie E-Autos kaufen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com