Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 57,16 EUR nach.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 57,16 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 57,00 EUR aus. Bei 57,59 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 291.440 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 08.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 35,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,05 EUR am 20.09.2024. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 5,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2023 mit 5,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,65 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 75,50 EUR angegeben.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,95 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,92 Prozent auf 36,74 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 25.10.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 23.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,47 EUR je Aktie belaufen.

