Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochmittag billiger

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 59,86 EUR ab. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,70 EUR ab. Bei 60,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 431.835 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 77,90 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 23,16 Prozent zulegen. Am 14.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR. Abschläge von 19,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 81,73 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022 vor. In Sachen EPS wurden 3,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 1,93 EUR je Aktie eingenommen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37.716,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.083,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 12,42 EUR fest.

