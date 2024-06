Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verbilligt sich am Vormittag

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 64,60 EUR abwärts.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 64,60 EUR abwärts. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 64,35 EUR. Bei 64,79 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 105.362 Stück gehandelt.

Am 08.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 19,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,97 EUR, nach 5,30 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 93,80 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,86 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,69 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,38 Prozent zurück. Hier wurden 35,87 Mrd. EUR gegenüber 37,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 26.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 23.07.2025.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,74 EUR je Aktie.

