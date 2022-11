Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagvormittag nahe Vortagesniveau

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr bei 59,92 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 60,09 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 59,82 EUR nach. Bei 59,87 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 49.279 Aktien.

Bei einem Wert von 77,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 23,08 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 14.07.2022 Kursverluste bis auf 50,19 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 19,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 81,73 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,66 EUR, nach 1,93 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.716,00 EUR – das entspricht einem Minus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.083,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 12,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

